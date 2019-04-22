Realme C2 – доступный смартфон с хорошей автономностью

Китайская компания Oppo анонсировала очень недорогой смартфон Realme C2 с аккумулятором не хуже, чем у мобильников Xiaomi за 200 долларов. Этот аппарат стоит вдвое дешевле, но при этом он мощнее большинства конкурентов за те же деньги.

Цена Realme C2 составила всего 85 долларов США за версию с 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, в которую также входят батарея 4000 мАч и экран HD+ с неплохой диагональю 6,1 дюйма на базе матрицы IPS. Есть также старшая версия с 3-32 Гб памяти, и за нее просят не больше 115 долларов при заказе из Китая. Само собой, чтобы получить столь низкую цену, Oppo пришлось кое на чем сэкономить.

Жертвой пал процессор – в Realme C2 стоит MediaTek Helio P22, уже далеко не самый мощный, хотя вполне годный для базовых функций. Смартфон поставляется с прошивкой Color OS поверх Android 9 Pie, то есть его программная часть вполне современная, а еще у него есть два SIM-слота, отдельный слот microSD и две фотокамеры сзади – 13+2 Мп, плюс фронтальная матрица 5 Мп для селфи. Фронталка размещена в каплевидном вырезе. Дата релиза Realme C2 не сообщается.


Максим Мишенев, MobileDevice


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