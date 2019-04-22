Шесть камер и поддержка 5G: каким может быть смартфон Honor Magic 3

Ресурс Igeekphone.com опубликовал рендеры и предполагаемые технические характеристики мощного смартфона Huawei Honor Magic 3, анонс которого ожидается ближе к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что аппарат может получить двойную селфи-камеру в виде выдвижного модуля-перископа. Но теперь говорится, что новинка будет выполнена в формате «слайдер» с тройной фронтальной камерой. Она якобы объединит датчик на 20 млн пикселей и два сенсора на 12 млн пикселей.

В тыльной части корпуса также расположится тройная камера: её конфигурация — 25 млн + 16 млн + 12 млн пикселей. Таким образом, смартфон будет нести на борту в общей сложности шесть камер.

Утверждается, что полностью безрамочный OLED-дисплей займёт 95,7 % площади фронтальной поверхности корпуса. В зоне экрана расположится ультразвуковой дактилоскопический сканер.

По одним данным, аппарат будет нести на борту фирменный процессор Kirin 980, по другим — пока не представленный чип Kirin 990 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Прочие ожидаемые характеристики таковы: 6/8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, порт USB Type-C, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС и модуль NFC . Питание, по слухам, обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.



