Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e

На сайте организации Wi-Fi Alliance появилась информация о новом смартфоне Samsung с обозначением SM-A102U: на коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Galaxy A10e.

В феврале, напомним, был представлен недорогой смартфон Galaxy A10. Он получил 6,2-дюймовый экран HD+ (1520 ? 720 точек), процессор Exynos 7884 с восемью ядрами, камеры с 5- и 13-мегапиксельной матрицами, а также поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц.

Для готовящегося аппарата SM-A102U указана поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а также двух частотных диапазонов — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это означает, что смартфон может получить более современный процессор.

В документации Wi-Fi Alliance также сказано, что аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Можно предположить, что характеристики дисплея и камер новинка унаследует у прародителя — модели Galaxy A10. Ёмкость аккумулятора, скорее всего, также останется на прежнем уровне — 3400 мА·ч.

Сертификация Wi-Fi Alliance означается, что официальная презентация Galaxy A10e уже не за горами. Наблюдатели полагают, что стоимость смартфона вряд ли превысит 120 долларов США .



