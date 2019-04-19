Смартфон OnePlus 7 Pro получит экран Quad HD+ AMOLED с частотой обновления 90 Гц

Благодаря британскому онлайн-ритейлеру MobileFun, который опубликовал фото OnePlus 7 Pro в чехле, стало известно, что аппарат выйдет как минимум в двух градиентных расцветках. На изображении видны переливающиеся оттенки зеленого к черному, и фиолетового к темно-серому и синему.

Также генеральный директор OnePlus Пит Ло (Pete Lau) опубликовал в Твиттере тизер, на котором демонстрируется OnePlus 7 Pro. На тизере имеется слоган: «Fast and Smooth». Пит Ло утверждает, что OnePlus 7 Pro откроет эру быстрых гаджетов. Сообщается, что новинка будет оснащена изогнутым по бокам 6,64-дюймовый Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Помимо этого, OnePlus 7 Pro получит выдвижную фронтальную камеру, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп, процессор Snapdragon 855, стерео-динамики и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Как ожидается компания OnePlus готовит к выпуску линейку смартфонов OnePlus 7, куда войдут три модели: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G. Официальный дебют серии OnePlus 7 состоится 14 мая, одновременно в Нью-Йорке, Великобритании и Бангалоре.