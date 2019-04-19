Honor 20i: 6,21-дюймовый смартфон с тройной камерой за $239

Бренд Honor анонсировал в Китае новый смартфон под названием Honor 20i. Новинка обладает каплевидным вырезом под селфи-камеру, производительной начинкой и продвинутыми возможности съемки с поддержкой функций AI.

HONOR 20i

Дисплей

Honor 20i оснащен 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением FHD + и соотношением сторон 19,5:9. Экран занимает 90% всей площади лицевой панели.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Kirin 710 ((4 x Cortex-A73 2,2 ГГц + 4 x Cortex-A53 1,7 ГГц) в тандеме с GPU Mali-G51 MP4 и 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 64/128/256 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 3400 мАч.

HONOR 20i

Камеры

На задней панели гаджета разместилась тройная основная камера, которая включает в себя главный модуль на 24 Мп (f/1.8), дополнительный модуль для портретной съемки на 2 Мп и ультра-широкоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120°. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп. Поддерживаются функции ИИ.

HONOR 20i

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС, наличие порта micro-USB, 3,5-мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. Габариты гаджета: 154,8?73,64?7,95 мм, вес – 164 граммов. В качестве программного обеспечения используется Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.1.

Доступность, цветовая палитра, цена

В Китае продажи Honor 20i стартуют с 18 апреля. Новинка доступна в трех цветовых вариантах: черном, красном и синем.

HONOR 20i

Стоимость Honor 20i составляет:

  • 6+64 ГБ – 1599 юаней ($239);
  • 6+128 ГБ – 1899 юаней ($284) – будет доступна в мае;
  • 6+256 ГБ – 2199 юаней ($328).

Лимитированное издание смартфона Special Edition, отличающееся эксклюзивной расцветкой, будет доступно в мае нынешнего года. Стоимость аппарата составит 2199 юаней ($328).




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