Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

Компании Qualcomm и Apple сумели достигнуть соглашения, которое позволит прекратить судебные разбирательства, связанные с нарушением патентных прав. Соглашение позволит снять все ограничения на продажу устройств Apple по всему миру. Компании подписали новое шестилетнее лицензионное соглашение, действующее с 1 апреля 2019 года. Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не был озвучен.

На сегодняшний день компания Apple занимает одну из лидирующих позиций в мире инноваций. Производимые компанией устройства и программные решения предоставляют пользователям по всему миру широкие возможности. Свыше 100 000 сотрудников Apple непрерывно трудятся над созданием новых продуктов. В свою очередь Qualcomm разрабатывает революционные технологии, преобразующие цифровой мир и привносящие в него что-то новое.

Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Эта деятельность позволит внести существенные изменения в технологии сотовой связи, будет стимулировать приближение новой эры, открывающей новые возможности во многих сферах жизнедеятельности, в том числе в направлениях IoT (Internet of Things), телемедицине, разработке автономного транспорта и др.

Напомним, ранее федеральный суд присяжных Сан-Диего удовлетворил иск Qualcomm , признав нарушение трёх патентов со стороны Apple . До этого земельный суд Мюнхена усмотрел нарушение патентных прав Qualcomm , запретив продажу некоторых моделей iPhone на территории Германии.



