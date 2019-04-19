Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
Компании Qualcomm и Apple сумели достигнуть соглашения, которое позволит прекратить судебные разбирательства, связанные с нарушением патентных прав. Соглашение позволит снять все ограничения на продажу устройств Apple по всему миру. Компании подписали новое шестилетнее лицензионное соглашение, действующее с 1 апреля 2019 года. Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не был озвучен.
На сегодняшний день компания Apple занимает одну из лидирующих позиций в мире инноваций. Производимые компанией устройства и программные решения предоставляют пользователям по всему миру широкие возможности. Свыше 100 000 сотрудников Apple непрерывно трудятся над созданием новых продуктов. В свою очередь Qualcomm разрабатывает революционные технологии, преобразующие цифровой мир и привносящие в него что-то новое.
Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Эта деятельность позволит внести существенные изменения в технологии сотовой связи, будет стимулировать приближение новой эры, открывающей новые возможности во многих сферах жизнедеятельности, в том числе в направлениях IoT (Internet of Things), телемедицине, разработке автономного транспорта и др.
Напомним, ранее федеральный суд присяжных Сан-Диего удовлетворил иск Qualcomm, признав нарушение трёх патентов со стороны Apple. До этого земельный суд Мюнхена усмотрел нарушение патентных прав Qualcomm, запретив продажу некоторых моделей iPhone на территории Германии.
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19.04.2019 08:25