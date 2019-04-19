Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

Компании Qualcomm и Apple сумели достигнуть соглашения, которое позволит прекратить судебные разбирательства, связанные с нарушением патентных прав. Соглашение позволит снять все ограничения на продажу устройств Apple по всему миру. Компании подписали новое шестилетнее лицензионное соглашение, действующее с 1 апреля 2019 года. Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не был озвучен.

На сегодняшний день компания Apple занимает одну из лидирующих позиций в мире инноваций. Производимые компанией устройства и программные решения предоставляют пользователям по всему миру широкие возможности. Свыше 100 000 сотрудников Apple непрерывно трудятся над созданием новых продуктов. В свою очередь Qualcomm разрабатывает революционные технологии, преобразующие цифровой мир и привносящие в него что-то новое.

Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Эта деятельность позволит внести существенные изменения в технологии сотовой связи, будет стимулировать приближение новой эры, открывающей новые возможности во многих сферах жизнедеятельности, в том числе в направлениях IoT (Internet of Things), телемедицине, разработке автономного транспорта и др.

Напомним, ранее федеральный суд присяжных Сан-Диего удовлетворил иск Qualcomm, признав нарушение трёх патентов со стороны Apple. До этого земельный суд Мюнхена усмотрел нарушение патентных прав Qualcomm, запретив продажу некоторых моделей iPhone на территории Германии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном XiaomiMi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностьюВскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернетаУкраина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета
Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi Mix 3 против Xiaomi Pocophone F1: кто быстрее?
Блок рекламы


Похожие новости
CEO Huawei подтвердил, что компания может поставлять 5G-модемы AppleCEO Huawei подтвердил, что компания может поставлять 5G-модемы Apple
Samsung Galaxy S10 5G против Apple iPhone XS Max: тест на скоростьSamsung Galaxy S10 5G против Apple iPhone XS Max: тест на скорость
Apple разделит iTunes на четыре приложенияApple разделит iTunes на четыре приложения
Apple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 годуApple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 году
Meizu резко разлюбила всех своих пользователейMeizu резко разлюбила всех своих пользователей
Китайские студенты «нагрели» Apple почти на $1 млн с помощью контрафактных iPhoneКитайские студенты «нагрели» Apple почти на $1 млн с помощью контрафактных iPhone
Intel опровергла слухи о возникших трудностях с производством 5G-модемов для AppleIntel опровергла слухи о возникших трудностях с производством 5G-модемов для Apple
Apple выпустит наследника iPhone SE под названием iPhone XEApple выпустит наследника iPhone SE под названием iPhone XE
Apple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple WatchApple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch
Apple закрыла проект AirPower – беспроводная зарядка никогда не выйдетApple закрыла проект AirPower – беспроводная зарядка никогда не выйдет
Последние новости
Подгружаем последние новости