Meizu 16s оказался производительней Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10+ и iPhone XS Max

В сети появился ещё один тест производительности готовящегося к выпуску смартфона Meizu 16s. Новый отчет AnTuTu был опубликован системным инженером Meizu Хонг Хэншэн (Hong Hansheng).

По сравнению с первым тестированием, результаты улучшились на 5%, что говорит о том, что производитель все ещё работает над программным обеспечением для Meizu 16s.

В новом тесте смартфон набирает 374 190 балла. Таким образом, грядущий Meizu 16s оказался быстрее Xiaomi Mi 9, Oppo Reno 10x zoom, Samsung Galaxy S10+, и даже iPhone XS Max.

Предположительно, Meizu 16s получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18.6:9, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и 48-мегапиксельный сенсор от Sony. Официальный дебют новинки ожидается в апреле-мае нынешнего года.