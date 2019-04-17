Samsung выпустила смартфон Galaxy A2 Core за $75 на базе Android Go

Компания Samsung в Индии выпустила третий телефон с Android Go под названием Galaxy A2 Core. Бюджетная новинка является на индийском рынке самым дешевым телефоном, выпущенным Samsung Electronics за последние годы.

Samsung Galaxy A2 Core

Samsung Galaxy A2 Core оснащен 5-дюймовым TFT ЖК-экраном с разрешением 960?540 пикселей. Производительность гаджета обеспечивает процессор Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 16 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Galaxy A2 Core

Помимо этого, аппарат получил основную камеру на 5 Мп (F/1,9), фронтальную камеру на 5 Мп и аккумулятор емкостью 2600 мАч. Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, однодиапазонного (2,4 ГГц) Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, 4G VoLTE и приемника FM. Размеры Galaxy A2 Core: 141,5?70,9?9,1 мм.

Стоимость Samsung Galaxy A2 Core в Индии составляет $76. Когда новинка появится на международном рынке – неизвестно.


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