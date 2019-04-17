Samsung выпустила смартфон Galaxy A2 Core за $75 на базе Android Go

Компания Samsung в Индии выпустила третий телефон с Android Go под названием Galaxy A2 Core. Бюджетная новинка является на индийском рынке самым дешевым телефоном, выпущенным Samsung Electronics за последние годы.

Samsung Galaxy A2 Core оснащен 5-дюймовым TFT ЖК-экраном с разрешением 960?540 пикселей. Производительность гаджета обеспечивает процессор Exynos 7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 16 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Помимо этого, аппарат получил основную камеру на 5 Мп (F/1,9), фронтальную камеру на 5 Мп и аккумулятор емкостью 2600 мАч. Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, однодиапазонного (2,4 ГГц) Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, 4G VoLTE и приемника FM. Размеры Galaxy A2 Core: 141,5?70,9?9,1 мм.

Стоимость Samsung Galaxy A2 Core в Индии составляет $76. Когда новинка появится на международном рынке – неизвестно.