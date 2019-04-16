Смартфон Honor 8S с чипом Helio A22 пополнит ассортимент недорогих аппаратов

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei , вскоре выпустит бюджетный смартфон 8S: ресурс WinFuture обнародовал изображения и данные о характеристиках этого аппарата.

Основой устройства послужит процессор MediaTek Helio A22, который содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель IMG PowerVR.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с 2 Гбайт и 3 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля в первом случае составит 32 Гбайт, во втором — 64 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD.

Разрешение экрана с диагональю 5,71 дюйма составит 1520 ? 720 точек (формат HD+). В небольшом каплевидном вырезе в верхней части дисплея расположится фронтальная камера на основе 5-мегапиксельного датчика. Тыльная камера получит 13-мегапиксельный сенсор и светодиодную вспышку.

Называется ёмкость аккумуляторной батареи — 3020 мА·ч. Аппарат будет заключён в корпус толщиной 8,45 мм, для которого предусмотрено несколько вариантов цветового исполнения.

Смартфон Honor 8S поступит в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie, дополненной фирменной надстройкой EMUI 9. Цена пока не раскрывается.



