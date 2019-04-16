Экран размером 6,4? и батарея на 4900 мА·ч: рассекречен новый смартфон Samsung

Экран размером 6,4″ и батарея на 4900 мА·ч: рассекречен новый смартфон Samsung

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародована информация о новом смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-A3050 / SM-A3058.

Устройство оборудовано большим дисплеем AMOLED размером 6,4 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1560 ? 720 точек (HD+). Очевидно, в верхней части экрана есть вырез под фронтальную камеру. Кстати, последняя наделена 16-мегапиксельным датчиком.

Сзади расположена тройная камера. Она включает сенсор с 13 млн пикселей и два датчика с 5 млн пикселей. По всей видимости, сзади также размещён дактилоскопический сканер.

Смартфон несёт на борту процессор с восемью вычислительными ядрами, которые работают на тактовой частоте до 1,8 ГГц. В данных TENAA говорится, что объём оперативной памяти может составлять 4 Гбайт, 6 Гбайт или 8 Гбайт, а вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт или 128 Гбайт. Предусмотрен также слот microSD.

Экран размером 6,4″ и батарея на 4900 мА·ч: рассекречен новый смартфон Samsung

За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4900 мА·ч. Называются габариты и вес — 159 ? 75,1 ? 8,4 мм и 174 грамма.

В качестве программной платформы указана операционная система Android 9 Pie. Анонс новинки, скорее всего, состоится в ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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