Вскрытие Huawei P30 Pro: смартфон обладает посредственной ремонтопригодностью

Специалисты iFixit препарировала флагманский смартфон Huawei P30 Pro, с подробным обзором которого можно ознакомиться в нашем материале.

Коротко напомним ключевые характеристики аппарата. Это 6,47-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2340 ? 1080 точек, фирменный восьмиядерный процессор Kirin 980, до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч.

В небольшом экранном вырезе во фронтальной части установлена 32-мегапиксельная камера. Сзади располагается камера с четырьмя модулями: в её состав входят сенсоры на 40 млн, 20 млн и 8 млн пикселей, а также датчик ToF для определения глубины сцены.

Вскрытие показало, что в смартфоне применена оперативная память SKhynix LPDDR4X. Флеш-модуль в изученном образце был произведён компанией Micron.

Умельцы iFixit оценили ремонтопригодность Huawei P30 Pro в четыре балла из десяти возможных. Несомненным плюсом является то, что в конструкции смартфона применяется стандартный крепёж.

Отмечается, что многие компоненты являются модульными, что обеспечивает возможность их независимой замены. Кроме того, допускается замена аккумуляторной батареи.

В то же время замена экрана сопряжена с большими трудностями, что связано с необходимостью демонтажа многих компонентов и с применением прочного клеящего вещества. Кроме того, при разборке существует риск повреждения защитного стекла.



