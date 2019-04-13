Samsung Galaxy S10 5G против Apple iPhone XS Max: тест на скорость

Смартфон Galaxy S10 5G оснащается 6,7-дюймовым экраном 3 040 на 1 440 пикселей, имеет четыре задние камеры и, как ясно из названия, поддерживает работу с сетями пятого поколения. Аппарат, участвовавший в тесте, оборудован чипсетом Exynos 9820 и восемью гигабайтами оперативной памяти. Apple iPhone XS Max же имеет 6,5-дюймовый дисплей и две задние камеры; при этом смартфон использует чипсет A12 Bionic и четыре гигабайта ОЗУ.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале Phone Battles. Блогер сравнил устройства в тесте на скорость, а также сравнил камеры аппаратов и динамики.



