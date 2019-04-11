Apple разделит iTunes на четыре приложения

Apple в грядущей версии macOS разделит iTunes по функционалу на четыре приложения – сообщают журналисты 9to5mac. Однако, купертиновская компания пока не намерена отказываться от iTunes , который по-прежнему будет использоваться для работы с устройствами.

Летом на выставке WWDC 2019 должна быть представлена новая версия macOS с четырьмя отдельными приложениями для подкастов, книг, видео и музыкы, которые раньше были сконцентрированы в одном приложении iTunes .