Apple разделит iTunes на четыре приложения

Apple в грядущей версии macOS разделит iTunes по функционалу на четыре приложения – сообщают журналисты 9to5mac. Однако, купертиновская компания пока не намерена отказываться от iTunes, который по-прежнему будет использоваться для работы с устройствами.
Летом на выставке WWDC 2019 должна быть представлена новая версия macOS с четырьмя отдельными приложениями для подкастов, книг, видео и музыкы, которые раньше были сконцентрированы в одном приложении iTunes.
Напомним, Apple iTunes был выпущен в 2001 году для загрузки музыки в проигрыватель iPod, затем была добавлена функция покупки музыки. На сегодня iTunes обладает значительно большим функционалом, начиная с обновления и синхронизации устройств, заканчивая покупкой медиаконтента и так далее.