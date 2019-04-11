LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем

Компания LG в течение нескольких лет экспериментировала с прозрачными дисплеями. Например, на выставке CES 2019 компания показала прозрачный OLED-телевизор с прозрачностью 40%.

На SID 2018 южнокорейский производитель представил 77-дюймовый гибкий и прозрачный 4K UHD OLED-экран. Недавно опубликованный патент показывает, что LG рассматривает возможность применения подобной технологии в своих будущих смартфонах.

Девятого апреля нынешнего года, USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) опубликовало новый патент LG Electronics. Патент с названием «Мобильный терминал» был подан более трех лет назад, но только сейчас утвержден и опубликован. В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.

Дисплей

Запатентованный смартфон имеет огромный гибкий дисплей, который находится не только спереди, но и сзади. Гаджет может принимать форму планшета. При этом рамки у него очень тонкие и почти прозрачные. В сложенном состоянии гибкий экран состоит из двух частей: левой и правой. Обе части независимо друг от друга могут отображать прозрачный или непрозрачный контент.

Степень прозрачности зависит от угла, под которым устройство удерживается. Если смартфон представляет собой планшет, прозрачность низкая. Как только вы немного сложите устройство, прозрачность возрастет. При прозрачности экрана в 20%, на задней стороне устройства активируются сенсорные клавиши, которыми можно управлять гаджетом с обратной стороны.

Камеры

Что касается камер, то на передней стороне смартфона будет установлена камера для селфи, а на тыльной стороне расположится основная камера с несколькими объективами. Помимо этого, будет использоваться лазерный датчик, благодаря которому становится возможным обнаружение физического объекта относительно трехмерного стереоскопического изображения.

Когда запатентованный смартфон от LG появится на мобильном рынке – неизвестно.