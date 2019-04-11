Гибкий смартфон Huawei Mate X появится в продаже в июне по цене €2299

Официальный интернет-магазин Huawei для Китая Vmall случайно обнародовал информацию о грядущем складном смартфоне с гибким дисплеем Huawei Mate X, который был представлен на февральской выставке MWC 2019.

Huawei Mate X

На сайте Vmall была случайно опубликована, а затем сразу удалена страница для предварительного заказа смартфона Huawei Mate X, – сообщает ресурс 9to5google. Согласно «слитой» информации, грядущий складной смартфон с гибким дисплеем выйдет в июне 2019 года. Напомним, согласно предварительным данным, новинка должна была выйти в середине 2019 года по рекомендованной стоимости €2299.


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