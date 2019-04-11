Huawei представит 17 апреля новый смартфон и ноутбук Honor

В китайской социальной сети Weibo появился видео-тизер, подтверждающий презентацию нового смартфона среднего класса Honor 20i. Мероприятие состоится в Пекине 17 апреля.

Тизер не раскрывает никаких подробностей о Honor 20i, кроме того, что аппарат будет иметь каплевидный вырез в верхней части экрана, где разместится селфи-камера на 13 Мп.

Согласно предыдущим слухам, Honor 20i получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей, процессор Kirin 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру с модулями 24+8+2 Мп и аккумулятор емкостью 3200 мАч. В качестве ПО будет использоваться Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.1.