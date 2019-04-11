Apple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 году

Apple выпустит две модели iPhone с OLED-дисплеями и тремя камерами в 2019 году

До презентации новых моделей iPhone остаётся около пяти месяцев. Ожидается, что Apple представит прямых преемников iPhone XS, XS Max и XR, которые получат новые спецификации и функции. Теперь же сетевые источники говорят о том, что Apple представит два смартфона с OLED-дисплеями и основной камерой, сформированной из трёх сенсоров.

Сообщается, что первое устройство будет оснащено 6,1-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии OLED. Смартфон получит корпус, толщина которого на 0,15 мм меньше в сравнении с iPhone XS, а выпуклость камеры уменьшится на 0,05 мм. Второй аппарат будет оснащен дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Корпус устройства на 0,4 мм толще по сравнению с iPhone XS Max, а выпуклость камеры уменьшится на 0,25 мм.

Источник сообщает, что в комплект поставки упомянутых смартфонов будет включён кабель USB-C->Lightning с зарядным устройством на 18 Вт. Кроме того, смартфоны будут поддерживать технологию обратной беспроводной зарядки, которая позволит при помощи iPhone заряжать беспроводные наушники AirPods и другие совместимые гаджеты.

Стоит учитывать, что информация о новых iPhone поступила из неофициального источника, поэтому в итоге она может оказаться не до конца корректной.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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