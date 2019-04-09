Китайские студенты «нагрели» Apple почти на $1 млн с помощью контрафактных iPhone

Двое студентов инженерного факультета из Орегона обманули компанию Apple на сотни тысяч долларов. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на The Oregonian. Теперь они предстанут перед судом по обвинению в организации мошеннической схемы, пишут AIN.UA .

В 2017 году студенты Янъян Чжоу и Куан Цзян привозили в США контрафактные iPhone из Китая, после чего обращались в Apple с жалобой на то, что устройства не включаются, и требовали замену. Часто Apple сразу присылала настоящий iPhone на замену. Таким образом компания понесла убыток на $895 800.

Как утверждает обвинение, мошенники ввезли из Китая на территорию Соединенных Штатов тысячи контрафактных iPhone. Ввозом занимался Чжоу, а Цзян обращался в Apple за заменой – как онлайн, так и офлайн. Полученные подлинные устройства затем передавали на родину для продажи, а вырученные деньги получали в виде денежных переводов из Китая на американский счет – их осуществляла мать Цзяна.

Как объяснили американские власти, нехитрая схема работала преимущественно потому, что сотрудники Apple Store не могли быстро проверить подлинность устройств, поскольку те не включались. Однако студенты утверждали, что на смартфоны еще распространяется гарантия, и им делали замену, не проверив документы, подтверждающие покупку.

Власти уличили Цзяна в 3069 случаях обращений в Apple по гарантии, 1493 из которых были удовлетворены. В 2017 году компания направляла Цзяну требования прекратить посылать поддельные iPhone, но студент не ответил на запрос. В 2018 году правоохранительные органы обыскали его дом и обнаружили партию поддельных устройств и несколько отказов в обмене от Apple .

Обвиняемые утверждают, что не знали, что невключающиеся устройства были подделками. Оба находятся не под стражей, однако Цзян – под GPS-мониторингом. Чжоу обвиняют в незаконном вывозе товаров (ему грозит штраф до $10 000 и до пяти лет тюрьмы), в то время как Цзян обвиняется в незаконном обороте контрафактных товаров и совершении мошеннических действий (до $2 млн штрафа и до 10 лет тюрьмы).