Intel опровергла слухи о возникших трудностях с производством 5G-модемов для Apple

Intel опровергла слухи о возникших трудностях с производством 5G-модемов для Apple

Несмотря на то, что в ряде стран коммерческие 5G-сети будут развёрнуты уже в этом году, Apple не спешит выпускать устройства, способные работать в сетях связи пятого поколения. Компания ждёт, когда соответствующие технологии получат широкое распространение. Аналогичную стратегию Apple избрала несколько лет назад, когда только появлялись первые 4G-сети. Компания осталась верна этому принципу даже после того, как некоторые производители устройств на базе Android анонсировали скорое появление смартфонов с поддержкой 5G.

Ожидается, что первый iPhone с 5G-модемом будет представлен в 2020 году. Ранее сообщалось, что у компании Intel, которая должна стать поставщиком 5G-модемов для Apple, возникли производственные трудности. При таком раскладе Apple могла найти нового поставщика, но Qualcomm и Samsung отказались производить модемы для новых iPhone.

Компания Intel решила не оставаться в стороне и поспешила опровергнуть слухи о том, что производство модемов XMM 8160 5G будет осуществляться с задержками. В заявлении Intel не упоминается Apple, но для многих не является секретом, кого подразумевает вендор при обсуждении поставок 5G-модемов. Представитель Intel подтвердил, что согласно заявлениям, сделанным ещё осенью прошлого года, компания будет поставлять свои модемы для организации серийного производства устройств с поддержкой 5G в 2020 году. Это означает, что поклонники Apple, скорее всего, смогут стать обладателями долгожданных iPhone, которые способны работать в сетях связи пятого поколения, в следующем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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