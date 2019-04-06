Apple выпустит наследника iPhone SE под названием iPhone XE

Недавно появились слухи о планах Apple выпустить в ближайшем будущем компактный «бюджетный» iPhone SE 2 с 5,42-дюймовым дисплеем. Согласно инсайдерской информации из Foxconn India, новинка будет называться iPhone XE.

Дисплей и дизайн

iPhone XE получит 5,42-дюймовый AMOLED-дисплей без рамок и физической кнопки Home, которую заменит FaceID, что позволит смартфону иметь компактные габариты.

Камера и чипсет

Помимо этого, iPhone XE получит одинарную 12-Мп камеру с апертурой f/1.8, схожую с камерой iPhone Xr. Работать смартфон будет на прошлогоднем чипсете A12, который значительно подешевел, но до сих пор остаётся очень производительным.

Сроки выхода и стоимость

Приблизительная предполагаемая стоимость #IPhone# XE будет на уровне $600. Согласно информации от Gizchina, новинка может выйти в IV квартале 2019 года.