Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22

Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22

Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo K6 Enjoy, который относится к сегменту устройств средней ценовой категории.

Разработчики наделили гаджет 6,22-дюймовым дисплеем IPS с разрешающей способностью 1520 ? 720 пикселей. Экран занимает приблизительно 82,3 % всей передней поверхности корпуса. В верхней части дисплея расположен небольшой каплевидный вырез, в котором находится 8-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса разместилась основная камера, сформированная из сенсоров на 12 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Здесь же нашлось место сканеру отпечатков пальцев, который надёжно защитит устройство от несанкционированного доступа.

Основой K6 Enjoy стал чип MediaTek MT6762 Helio P22 с восемью вычислительными ядрами Cortex-A 53, работающими на частоте до 2,0 ГГц. Он дополняется ускорителем графики PowerVR GE8320 и 4 Гбайт оперативной памяти. В розничную продажу поступят модификации, оснащённые накопителем на 64 Гбайт или 128 Гбайт. Поддерживается установка карт памяти microSD ёмкостью до 256 Гбайт.

Lenovo K6 Enjoy: смартфон среднего уровня с чипом Helio P22

Габариты новинки 156,4 ? 75 ? 8 мм, а вес 161 г. В наличии встроенные адаптеры связи Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Конфигурация дополняется приёмником сигналов спутниковой системы GPS, интерфейсом USB Type-C, а также стандартным 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения гарнитуры. Автономная работа обеспечивается аккумулятором ёмкостью 3300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки.

В качестве программной платформы используется мобильная ОС Android 9.0 (Pie). Смартфон Lenovo K6 Enjoy будет поставляться в чёрном и синем цветовых вариантах. Розничная стоимость аппарата составит порядка €185, продажи начнутся в ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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