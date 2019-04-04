Google запускает Duplex на iPhone и Android-устройствах в США

Google расширяет запуск технологии Duplex, которая позволяет голосовому помощнику Google Assistant совершать звонки от имени пользователя и бронировать столики в кафе и ресторанах. В ближайшие недели она станет доступна на iPhone и на большем числе Android-смартфонов, а не только на устройствах Pixel, в 43 штатах США .

Согласно Google , Duplex будет запущена на всех Android-смартфонах под управлением Android 5.0 и выше и на iPhone с установленным приложением Google Assistant. На данный момент сервис работает только на английском языке.