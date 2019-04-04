Google запускает Duplex на iPhone и Android-устройствах в США
Google расширяет запуск технологии Duplex, которая позволяет голосовому помощнику Google Assistant совершать звонки от имени пользователя и бронировать столики в кафе и ресторанах. В ближайшие недели она станет доступна на iPhone и на большем числе Android-смартфонов, а не только на устройствах Pixel, в 43 штатах США.
Согласно Google, Duplex будет запущена на всех Android-смартфонах под управлением Android 5.0 и выше и на iPhone с установленным приложением Google Assistant. На данный момент сервис работает только на английском языке.
Напомним, что Google расширил Duplex на 43 штата США в марте. Тогда же компания объявила о предстоящем запуске на iOS- и сторонних Android-устройствах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
04.04.2019 15:33
04.04.2019 18:37