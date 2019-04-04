Oppo запатентовала смартфон с вторым выдвижным экраном

В конце января текущего года Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала патент компании Guangdong Oppo Mobile Telecommunications на «Электронное устройство с панелью дисплея». В документе описывается уникальный дизайн смартфона с всплывающим дисплеем.

Oppo

Для дополнительного дисплея может быть много разных и уникальных вариантов применения. Например, при просмотре видео на главном дисплее, на дополнительном дисплее может находиться пульт управления видео. Изображения, прилагающиеся к патенту, показывают, что камера для селфи и наушник расположены прямо на верхней рамке гаджета.

Oppo

В патенте Oppo описывается и вторая модель телефона с дополнительным дисплеем, который выезжает не сверху, а с левого бока. В этом случае дополнительный экран может иметь клавиатуру при использовании смартфона в горизонтальной ориентации, а также может быть полезен в играх.

Oppo

На данный момент патент лишь описывает устройства над которыми работает китайский производитель. Появятся ли когда-нибудь запатентованные устройства на мобильном рынке – неизвестно.


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