Смартфон OnePlus 7 показался на рендерах

Пока не анонсированный флагманский смартфон OnePlus 7 показался на рендерах довольно высокого качества и продемонстрировал чуть ли не единственное свое отличие от конкурентов 2019 года. Обратите внимание на его экран – не замечаете ничего необычного?

На дисплее OnePlus 7 нет ни одного выреза, ни одного отверстия, а это значит, что фронтальная камера смартфона будет выдвижной, как и предполагалось ранее. А вот разговорный динамик никуда не делся – его уместили в тончайшей рамке над экраном, так что с качеством звука проблем не возникнет.

В остальном OnePlus 7 выглядит так же, как любой топовый смартфон 2019 года, в его внешности больше не осталось уникальных особенностей. Входа под наушники не будет, несмотря на недовольные отзывы пользователей о его отсутствии в OnePlus 6T. На нижний торец корпуса вывели разъем зарядки, основной динамик и слот под две SIM-карты. О дате анонса и стоимости OnePlus 7 данных пока нет, но уже имеются сведения о его базовой начинке – это не меньше 6 Гб RAM, от 128 Гб ROM, батарея 4000 мАч и процессор Qualcomm 855.

Максим Мишенев, MobileDevice


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