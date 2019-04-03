Apple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch

Согласно судебным документам, полученным ресурсом MacRumors, жительница Нью-Джерси Джина Приано-Кейзер подала иск в окружной суд США , обвиняя компанию Apple в мошеннических действиях и нарушении гарантийных обязательств, связанных с Apple Watch.

В жалобе говорится, что женщина приобрела часы Series 3 в октябре 2017 года, а в июле следующего года их экран внезапно отсоединился и треснул во время зарядки. В сервисном центре оказались от гарантийного обслуживания, и предложили пострадавшей заплатить за ремонт часов $229.

В прошлом Apple признавала возможность раздувания батарей в некоторых моделях Apple Watch и предлагала бесплатный ремонт в течение трёх лет после покупки. Однако в жалобе утверждается, что компания часто приписывает проблему «случайному повреждению» и, таким образом, «отказывается покрывать ремонт» по гарантии.

В иске цитируется более десятка подобных случаев, описанных пользователями в сообществах поддержки Apple за последние несколько лет. Адвокат Priano-Keyser утверждает, что все часы Apple , вплоть до моделей Series 4 включительно, подвержены дефектам, которые приводят к разбуханию литий-ионной батареи, в следствии чего экран «трескается, разбивается или отсоединяется от корпуса» часов. Всё это происходит не по вине владельца – часы могут повредится уже через несколько дней или недель после покупки.