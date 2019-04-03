Nokia X71: смартфон с «дыркой» в дисплее и 48-Мп камерой

Финская компания HMD Global в Тайване анонсировала новый смартфон под брендом Nokia – X71. На международный рынок новинка выйдет под названием Nokia 6.2. Nokia X71 представляет собой аппарат средней ценовой категории и имеет небольшое отверстие в левом верхнем углу передней панели под селфи-камеру.

Nokia X71

Дисплей и дизайн

Nokia X71 обладает 6,39-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2316?1080 пикселей) и необычным соотношением сторон 19,3:9. Максимальная яркость экрана составляет 500 нит с контрастностью 1:1400.

Верхняя, правая и левая рамки гаджета довольно тонкие, но «подбородок» немного толще. Рамки выполнены из алюминиевого сплава. Экран занимает 93% площади всей лицевой панели, и покрыт защитным двухсторонним стеклом 2,5D.

Аппаратная основа

Производительность Nokia X71 обеспечивает 14-нм процессор Qualcomm Snapdragon 660 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Nokia X71

Камеры

Помимо этого, новинка получила тройную основную камеру, включающие следующие модули: главный модуль Zeiss на 48 Мп (f/1.8), широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 120° и модуль для распознавания глубины изображения на 5 Мп.

Nokia 6.2

По умолчанию используется режим разрешением 12 Мп, объединяющий информацию с основного модуля по четыре пикселя в один, но есть и режим съёмки во все 48 Мп.

Фронтальная камера, которая встроена прямо в экран смартфона, используется сенсор с разрешением 16 Мп.

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, наличие порта USB Type-C (USB 2.0), 3,5-мм аудио-разъема и дактилоскопического сканера на задней панели. Габариты гаджета: 157,19?76,45?7,98 мм, вес – 180 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie.

Nokia X71

Доступность, цветовая палитра, цен

Продажи Nokia X71 в Тайване стартуют 10 апреля. Аппарат доступен в черном цвете. Стоимость гаджета составляет $388.


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