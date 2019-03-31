Galaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тесте

Компания PhoneBuff, занимающаяся тестированием производительности, автономности и дроп-тестами, провела сравнительный тест устойчивости к падениям нового топового смартфона Samsung Galaxy S10 Plus и его конкурента в лице Apple iPhone Xs Max. Как выяснилось, iPhone Xs Max является более прочным, несмотря на то, что оба смартфона имеют стеклянные задние панели.

Galaxy S10 Plus и Apple iPhone XS

Марки защитного стекла

Тыльная панель Galaxy S10 Plus выполнена из стекла Gorilla Glass 6, которое по заявлениям производителя в 2 раза прочнее относительно Gorilla Glass 5. Официальная информация о производителе стекла в iPhone Xs Max отсутствует, не смотря на это большая часть экспертов считает, что в новых смартфонах Apple также используется Gorilla Glass 6.

Дроп-тесты

Дроп-тест PhoneBuff смартфонов Galaxy S10 Plus и iPhone Xs Max состоял из четырех частей. В первом тесте устройства роняли на тыльную панель, в результате стекло обоих смартфонов было повреждено, но у Galaxy S10+ это проявилось более заметно в виде сетки трещин.

Затем смартфоны падали и ударялись углом, с чем оба устройства справились одинаково хорошо и получили небольшие царапины. В третьем дроп-тесте смартфоны падали на переднюю панель, что привело к серьезным повреждениям стекла, однако у Galaxy S10 Plus они были более серьезными, включая прекращение работы интегрированного в дисплей сканера отпечатков пальцев.

И в заключении, смартфоны 10 раз подряд уронили на переднюю панель. В заключительном тесте Galaxy S10 Plus получил меньше повреждения и сохранил работу сенсора дисплея, в отличии от iPhone Xs Max, сенсор которого вышел из строя после 3 падений.

Samsung Galaxy S10+ проиграл Apple iPhone Xs Max

Результаты тестирования

В дроп-тесте PhoneBuff Samsung Galaxy S10 Plus был оценен 34 баллами из 40, а Apple iPhone Xs Max – 36 баллами. Таким образом, в рейтинге удароустойчивости флагман Samsung занял 10-ое место, а Apple – 8-ое.


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