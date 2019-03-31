Galaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тесте

Компания PhoneBuff, занимающаяся тестированием производительности, автономности и дроп-тестами, провела сравнительный тест устойчивости к падениям нового топового смартфона Samsung Galaxy S10 Plus и его конкурента в лице Apple iPhone Xs Max. Как выяснилось, iPhone Xs Max является более прочным, несмотря на то, что оба смартфона имеют стеклянные задние панели.

Марки защитного стекла

Тыльная панель Galaxy S10 Plus выполнена из стекла Gorilla Glass 6, которое по заявлениям производителя в 2 раза прочнее относительно Gorilla Glass 5. Официальная информация о производителе стекла в iPhone Xs Max отсутствует, не смотря на это большая часть экспертов считает, что в новых смартфонах Apple также используется Gorilla Glass 6.

Дроп-тесты

Дроп-тест PhoneBuff смартфонов Galaxy S10 Plus и iPhone Xs Max состоял из четырех частей. В первом тесте устройства роняли на тыльную панель, в результате стекло обоих смартфонов было повреждено, но у Galaxy S10+ это проявилось более заметно в виде сетки трещин.

Затем смартфоны падали и ударялись углом, с чем оба устройства справились одинаково хорошо и получили небольшие царапины. В третьем дроп-тесте смартфоны падали на переднюю панель, что привело к серьезным повреждениям стекла, однако у Galaxy S10 Plus они были более серьезными, включая прекращение работы интегрированного в дисплей сканера отпечатков пальцев.

И в заключении, смартфоны 10 раз подряд уронили на переднюю панель. В заключительном тесте Galaxy S10 Plus получил меньше повреждения и сохранил работу сенсора дисплея, в отличии от iPhone Xs Max, сенсор которого вышел из строя после 3 падений.

Результаты тестирования