Смартфон Nokia X71 «засветился» в бенчмарке с процессором Snapdragon 660

Не так давно мы сообщали, что компания HMD Global наметила на первые числа апреля анонс смартфона среднего уровня Nokia X71, который выйдет на глобальный рынок под именем Nokia 8.1 Plus. Теперь этот аппарат показался в бенчмарке Geekbench.

Результаты теста говорят об использовании процессора Snapdragon 660. Этот чип, разработанный компанией Qualcomm , объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Нужно отметить, что ранее говорилось о применении в составе Nokia X71 более мощного процессора Snapdragon 710, который содержит восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616 и модем Snapdragon X15 LTE . Возможно, к выпуску готовятся несколько модификаций смартфона.

В данных Geekbench указано, что новинка несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится операционная система Android 9 Pie.

Смартфону Nokia X71 приписывают наличие 6,22-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ и двойной или тройной основной камеры, в состав которой войдёт сенсор с 48 млн пикселей.

Официальный анонс аппарата ожидается 2 апреля. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



