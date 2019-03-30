Apple закрыла проект AirPower – беспроводная зарядка никогда не выйдет

Apple закрыла проект уникальной беспроводной зарядки AirPower, которая была представлена в 2017 году вместе с Phone X и должна была быть выпущена в 2018 году, в связи с невозможностью достичь стабильной одновременной работы сразу с тремя гаджетами – сообщает издание TechCrunch.

Apple AirPower

Старший вице-президент Apple по аппаратным продуктам Дэн Риччио заявил, что AirPower не подходит под высокие стандарты компании, что и привело к отмене проекта, а также принес извинения клиентам, ожидающим анонса. Напомним, ранее информация об AirPower была удалена с официального сайта Apple.

Причина закрытия проекта

AirPower отличается от других современных беспроводных зарядных устройств способностью одновременной зарядки сразу трёх гаджетов – смартфонов, часов и наушников, а также работой в любой точке, тогда как аналоги работают только в четко указанном месте. Согласно слухам, Apple так и не решила проблему с перегревом, которая возникла из-за потребности одновременного использования сразу нескольких магнитных катушек.


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