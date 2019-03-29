Рассекречен дизайн iPhone 2019 года

Несмотря на то, что до официального дебюта iPhone следующего поколения остается несколько месяцев, в сети появляется всё новая информация о грядущей новинке. В социальной сети Weibo были опубликованы чертежи, предполагаемого iPhone 2019.

Apple iPhone 2019

Схематичные изображения выглядит очень похоже на рендеры прототипа iPhone XI, который были опубликованы @OnLeaks ранее в этом году. На задней панели, в верхнем левом углу, аппарат имеет такой же квадратный выступ, где размещается тройная основная камера.

iPhone 2019
iPhone 2019

Согласно предыдущим утечкам, тройная основная камера грядущего iPhone 2019 будет включать в себя модули на 14 Мп и 10 Мп, широкоугольный модуль с неизвестным разрешением, светодиодную вспышку, а также сенсор ToF. К сожалению, другой информации о «яблочном» гаджете пока не имеется.

Официальный дебют iPhone 2019 (iPhone XI) состоится в сентябре нынешнего года. Предположительно, Apple представит три различные модели iPhone.




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