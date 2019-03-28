Apple запустила поисковую рекламу в 46 новых странах

Apple расширила свою платформу Search Ads на 46 новых стран. Тем самым компания увеличила общее число рынков, где доступна поисковая реклама, до 59.

Среди стран, в которых можно размещать поисковую рекламу, значатся Украина, Польша и другие. РоSSия пока не вошла в их число. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

По оценкам Bernstein, в 2018 году направление Search Ads принесло Apple около $500 млн, а к 2020 году эта цифра достигнет $2 млрд. Теперь, когда компания значительно расширила доступ к Search Ads, доходы могут быть ещё выше.

Напомним, что Apple официально запустила поисковую рекламу в App Store в 2016 году. Изначально она была доступна только в США. В 2017 году эта функциональность была расширена на Канаду, Мексику и Швейцарию.

В Google Play такая реклама появилась в 2015 году.


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