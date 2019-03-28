От 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

От 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Ресурс Winfuture.de опубликовал новую порцию информации о смартфонах среднего уровня Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, анонс которых ожидается в ближайшее время.

Названные аппараты ранее фигурировали под именами Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Им приписывают наличие экрана FHD+ OLED (2220 ? 1080 точек) размером соответственно 5,6 дюйма и 6,0 дюйма по диагонали. Младшая версия якобы получит процессор Snapdragon 670, старшая — чип Snapdragon 710.

Итак, сообщается, что обе новинки будут нести на борту флеш-накопитель вместимостью не более 64 Гбайт. Возможность расширения встроенной памяти не предусмотрена.

Сведения, полученные от европейских онлайновых ретейлеров, говорят о том, что смартфоны будут предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения. Это классические белый и чёрный цвета, а также сине-фиолетовая схема Iris.

От 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Называются ориентировочные цены: так, модель Pixel 3a будет стоить около 450 евро. Версия Pixel 3a XL, разумеется, окажется несколько дороже — возможно, 500–550 евро.

Смартфонам приписывают наличие системы управления за счёт сжатия Active Edge, а также поддержку eSIM. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. Спереди и сзади расположатся одинарные камеры. Операционная система — Android 9.0 (Pie) «из коробки».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330
Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламойМошенники разряжают Android-смартфоны рекламой
Apple Card: виртуальная банковская карта от AppleApple Card: виртуальная банковская карта от Apple
Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 8: тест на скоростьXiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 8: тест на скорость
Блок рекламы


Похожие новости
Google упростит европейским пользователям Android смену браузера и ПСGoogle упростит европейским пользователям Android смену браузера и ПС
Мощный процессор для смартфонов Huawei Kirin 985 дебютирует во второй половине годаМощный процессор для смартфонов Huawei Kirin 985 дебютирует во второй половине года
Xiaomi продала 119 млн смартфонов за 2018 годXiaomi продала 119 млн смартфонов за 2018 год
ZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфоновZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфонов
Стала известна стоимость гибкого смартфона XiaomiСтала известна стоимость гибкого смартфона Xiaomi
Дизайн Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыт на рендерахДизайн Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыт на рендерах
Google представила ОС Android Q Beta 1Google представила ОС Android Q Beta 1
Huawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОСHuawei: продано 10 млн смартфонов Mate 20 и создаётся собственная мобильная ОС
Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7
В Google Chrome появится функция моментальной загрузки сайтовВ Google Chrome появится функция моментальной загрузки сайтов
Последние новости
Подгружаем последние новости