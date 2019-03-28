От 450 евро: раскрыта стоимость смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL
Ресурс Winfuture.de опубликовал новую порцию информации о смартфонах среднего уровня Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, анонс которых ожидается в ближайшее время.
Названные аппараты ранее фигурировали под именами Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL. Им приписывают наличие экрана FHD+ OLED (2220 ? 1080 точек) размером соответственно 5,6 дюйма и 6,0 дюйма по диагонали. Младшая версия якобы получит процессор Snapdragon 670, старшая — чип Snapdragon 710.
Итак, сообщается, что обе новинки будут нести на борту флеш-накопитель вместимостью не более 64 Гбайт. Возможность расширения встроенной памяти не предусмотрена.
Сведения, полученные от европейских онлайновых ретейлеров, говорят о том, что смартфоны будут предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения. Это классические белый и чёрный цвета, а также сине-фиолетовая схема Iris.
Называются ориентировочные цены: так, модель Pixel 3a будет стоить около 450 евро. Версия Pixel 3a XL, разумеется, окажется несколько дороже — возможно, 500–550 евро.
Смартфонам приписывают наличие системы управления за счёт сжатия Active Edge, а также поддержку eSIM. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт. Спереди и сзади расположатся одинарные камеры. Операционная система — Android 9.0 (Pie) «из коробки».
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