Xiaomi показала собственный складной смартфон на видео

Xiaomi обнародовала в китайской социальной сети Weibo видео с собственным складным смартфоном в раскрытом и сложенном виде.

Xiaomi показала собственный складной смартфон на видео

На видео демонстрируется проматывание страницы на раскрытом складном смартфоне Xiaomi и жест смахивания влево для возвращения на начальную страницу. Смартфон легко складывается без заметных задержек в интерфейсе. В отличие от гибких смартфонов Samsung и Huawei, которые складываются пополам, устройство Xiaomi складывается сразу в двух местах. В сложенном состоянии смартфон довольно компактен, но его точные размеры неизвестны.

Первый складной смартфон Xiaomi будет выпущен во II квартале 2019 года, в период с апреля по июнь. Предположительно, новинка будет стоить в 2 раза дешевле, чем Samsung Galaxy Fold, – приблизительно $1000.

Впервые Xiaomi показала своё видение гибкого смартфона в январе этого года. Тогда президент и соучредитель Xiaomi Ли Бин отметил, что компании пришлось преодолеть ряд технических проблем, чтобы сделать прототип смартфона в таком форм-факторе.


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