Xiaomi готовит смартфон Mi 9X с 32-Мп фронтальной камерой

Недавний отчет разработчиков XDA показал, что Xiaomi работает над новым смартфоном под кодовым названием «Pyxis». Ожидается, что новинка станет преемником Mi 6X и выйдет в Китае под именем Xiaomi Mi 9X.

Xiaomi Mi 9X

Помимо этого, выйдут и версии новинки под названием Mi A3 и Mi A3 Lite, которые будут базироваться на ОС Android One. Утечка также раскрыла полные технические характеристики Xiaomi Mi 9X и его цену.

Характеристики

Xiaomi Mi 9X будет обладать 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом в верхней части. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в экран. Задняя панель новинки будет покрыта изогнутым стеклом 2.5D, и получит голографическое покрытие, как у Xiaomi Mi 9. Толщина корпуса смартфона составит 7,5 мм.

Производительность гаджета обеспечит процессор Snapdragon 675 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Ёмкость аккумулятора составит 3300 мАч. Будет поддерживаться быстрая зарядка Quick Charge 4.0+ мощностью 18 Вт.

Помимо этого, Mi 9X получит тройную основную камеру, включающую модули: главный сенсор Sony IMX586 на 48 Мп, супер широкоугольный объектив на 13 Мп и модуль, определяющий глубину сцены на 8 Мп. Селфи-камера будет содержать 32-мегапиксельный сенсор S5KGD1.

Цена

Ожидается, что базовая модель Xiaomi Mi 9X будет иметь внутреннюю память eMMC 5.1 объемом 64 ГБ. Стоимость стандартной версии составит 1 699 юаней ($253). Стоит отметить, что официального подтверждения существования Xiaomi Mi 9X пока нет.


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