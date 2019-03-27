Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок

Samsung Galaxy Note 10 станет следующим флагманским смартфоном южнокорейского производителя. Согласно изданию ETNews, аппарат может лишится всех физических кнопок на передней или боковой панели.

Samsung разработала технологию, которая позволяет включать и выключать телефон, а также увеличивать или уменьшать громкость, не касаясь клавиш. Навигация на устройстве, лишенного кнопок, будет осуществляться при помощи сенсорных датчиков. Первым смартфоном южнокорейского производителя без кнопок станет Galaxy Note 10, а в будущем новая технология будет использоваться и в гаджетах среднего и низкого ценового уровня.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 состоится в августе или сентябре текущего года. Предположительно, новинка станет самым большим смартфоном серии Note 10 и получит основную камеру с четырьмя модулями.