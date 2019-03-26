Apple может назвать свой компактный смартфон iPhone mini

Компания Apple все никак не успокоится с выпуском лилипутских телефонов и хочет представить модель iPhone SE2, на что указывают источники среди партнеров Apple . Только называться мобильник будет немного иначе, iPhone mini, а его цена станет гарантом его полного фиаско прямо в день старта продаж.



По последним данным, стоимость iPhone mini составит около 850 долларов США , а его экран получит диагональ ровно 5 дюймов. Смартфон обучат поддержке 4К-видео, но смотреть ролики на столь детском дисплее попросту нет никакого смысла – это банально неудобно.



iPhone mini приписывают наличие процессора А12, системы Face ID и защиту от воды и пыли IP67, тогда как все старшие конкуренты уже давно перешли на IP68. Экран смартфона – это, конечно же OLED-панель Samsung с монобровью, в которой расположится морально устаревшая камера всего на 7 Мп. Основной модуль ожидается одинарный с разрешением 12 Мп, но он будет поддерживать запись роликов в формате 4К. Работать iPhone mini будет от батарейки всег лишь на 1860 мАч, и это по нынешним меркам очень смешная емкость. Релиз смартфона может состояться этой осенью.