Apple может назвать свой компактный смартфон iPhone mini

Компания Apple все никак не успокоится с выпуском лилипутских телефонов и хочет представить модель iPhone SE2, на что указывают источники среди партнеров Apple. Только называться мобильник будет немного иначе, iPhone mini, а его цена станет гарантом его полного фиаско прямо в день старта продаж.

По последним данным, стоимость iPhone mini составит около 850 долларов США, а его экран получит диагональ ровно 5 дюймов. Смартфон обучат поддержке 4К-видео, но смотреть ролики на столь детском дисплее попросту нет никакого смысла – это банально неудобно.

iPhone mini приписывают наличие процессора А12, системы Face ID и защиту от воды и пыли IP67, тогда как все старшие конкуренты уже давно перешли на IP68. Экран смартфона – это, конечно же OLED-панель Samsung с монобровью, в которой расположится морально устаревшая камера всего на 7 Мп. Основной модуль ожидается одинарный с разрешением 12 Мп, но он будет поддерживать запись роликов в формате 4К. Работать iPhone mini будет от батарейки всег лишь на 1860 мАч, и это по нынешним меркам очень смешная емкость. Релиз смартфона может состояться этой осенью.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Samsung Galaxy Fold появился на «живом» видеоSamsung Galaxy Fold появился на «живом» видео
Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330Samsung Galaxy S10 5G выйдет 5 апреля по цене $1330
Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламойМошенники разряжают Android-смартфоны рекламой
Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710
Блок рекламы


Похожие новости
Sharp запатентовала складной смартфон с гибким экраномSharp запатентовала складной смартфон с гибким экраном
Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70Супербыстрая зарядка и четыре камеры: дебют смартфона Samsung Galaxy A70
Apple Card: виртуальная банковская карта от AppleApple Card: виртуальная банковская карта от Apple
Смартфоны Samsung Galaxy S10 на SoC Exynos 9820 быстро разряжаютсяСмартфоны Samsung Galaxy S10 на SoC Exynos 9820 быстро разряжаются
iPhone 2019 получат 18-ваттную зарядку и смогут заряжать другие устройстваiPhone 2019 получат 18-ваттную зарядку и смогут заряжать другие устройства
Xiaomi может выпустить смартфон с 6,8? экраном и батареей на 5500 мА·чXiaomi может выпустить смартфон с 6,8? экраном и батареей на 5500 мА·ч
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Volk One – смартфон с бесплатной безлимитной связьюVolk One – смартфон с бесплатной безлимитной связью
Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламойМошенники разряжают Android-смартфоны рекламой
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу 5 апреляСмартфон Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу 5 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости