iPhone 2019 получат 18-ваттную зарядку и смогут заряжать другие устройства

Японский ресурс Macotakara обнародовал новую инсайдерскую информацию из цепочек поставок компонентов для гаджетов Apple , исходя из которой грядущие iPhone, выход которых традиционно запланирован на сентябрь 2019 года, по прежнему будут оснащены разъёмом Lightning.

18-ваттная зарядка

Новое поколение смартфонов Apple iPhone получит кабель с разъемами USB-C и Lightning, а также новое зарядное устройство мощностью 18 Вт, которое позволит зарядить смартфон до 79% всего за 1 час. Напомним, современные iPhone поставляются с зарядными устройствами с разъемами USB и Lightning мощностью 5 Вт.

Беспроводная обратная зарядка

Помимо этого, блог Macotakara подтвердил заявления аналитика Минг-Чи Куо, что новые iPhone получат функцию беспроводной зарядки сторонних устройств, таких как смартфоны, беспроводные наушники и так далее.