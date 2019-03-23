iPhone 2019 получат 18-ваттную зарядку и смогут заряжать другие устройства

Японский ресурс Macotakara обнародовал новую инсайдерскую информацию из цепочек поставок компонентов для гаджетов Apple, исходя из которой грядущие iPhone, выход которых традиционно запланирован на сентябрь 2019 года, по прежнему будут оснащены разъёмом Lightning.
18-ваттная зарядка
Новое поколение смартфонов Apple iPhone получит кабель с разъемами USB-C и Lightning, а также новое зарядное устройство мощностью 18 Вт, которое позволит зарядить смартфон до 79% всего за 1 час. Напомним, современные iPhone поставляются с зарядными устройствами с разъемами USB и Lightning мощностью 5 Вт.
Беспроводная обратная зарядка
Помимо этого, блог Macotakara подтвердил заявления аналитика Минг-Чи Куо, что новые iPhone получат функцию беспроводной зарядки сторонних устройств, таких как смартфоны, беспроводные наушники и так далее.
Более ранние, неоднократно публикуемые слухи свидетельствовали об оснащении грядущих смартфонов Apple iPhone стремительно набирающим популярность разъемом USB-C, однако данная информация так подтверждена и не была.