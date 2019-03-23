Xiaomi может выпустить смартфон с 6,8″ экраном и батареей на 5500 мА·ч

Ресурс Igeekphone.com обнародовал концептуальные рендеры нового смартфона, который может выпустить китайская компания Xiaomi.

Если верить имеющимся данным, аппарат получит экран Samsung AMOLED размером 6,8 дюйма по диагонали. Разрешение этой панели составит 2340 ? 1080 точек, соотношение сторон — 19,5:9.

Устройству приписывают наличие 24-мегапиксельной фронтальной камеры, которая расположится в небольшом отверстии в дисплее. Кроме того, непосредственно в область экрана будет интегрирован дактилоскопический сканер.

Основная камера будет выполнена в виде тройного блока. В его состав войдут датчики с 20 млн, 16 млн и 8 млн пикселей. Предусмотрена система фазовой автофокусировки.

Основой якобы послужит процессор Qualcomm Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит от 64 Гбайт до 256 Гбайт.

Наконец, говорится о наличии мощной аккумуляторной батареи ёмкостью 5500 мА·ч с возможностью быстрой подзарядки.

Правда, нужно добавить, что приведённые данные носят исключительно неофициальный характер. Компания Xiaomi эти сведения не подтверждает.



