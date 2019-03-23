Volk One – смартфон с бесплатной безлимитной связью

Может ли телефон устанавливать соединения для передачи данных и загружать веб-страницы независимо от WiFi или SIM-карты? Компания Volk Wireless представила такой смартфон под названием Volk One, не требующий подключения к сотовым сетям, но при этом обеспечивающий бесплатное безлимитное подключение к интернету.

Volk One

Связь

Volk One подключается к Интернету через другие устройства, которые образуют распределенную сеть Volk Fi. Роутер Volk Fi подключается к сети через Wi-Fi или Ethernet, а смартфоны Volk One – непосредственно к роутерам. Таким образом, смартфоны Volk One образуют собственную сеть, благодаря которой можно совершать бесплатные звонки и отправлять SMS без подключения к мобильным операторам.

В отличие от широко используемых сотовых сетей, Volk Fi будет работать гораздо быстрее, подключая к нему новые аппараты. Устройства Volk One могут соединяться друг с другом на расстоянии нескольких миль. Помимо этого, смартфоны Volk One поддерживают и обычные SIM-карты.

Характеристики

Volk One обладает 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+. Производительность устройства обеспечивает процессор Snapdragon 845 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64/256 ГБ. Помимо этого, гаджет получил две камеры на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 3700 мАч и дактилоскопический сканер.

Volk One

Доступность, цена

На данный момент доступ к Интернету Volk One поддерживается только в Америке, Австралии и на островах Тихого океана. Голосовые звонки и SMS в другие сети возможны в США, Канаде и Мексике. Пользователи могут использовать тот же объем данных, который они передали с помощью своего смартфона другим пользователям сети, плюс еще 5 ГБ. За превышение лимита взимается плата в размере $1 за 1 ГБ.

В продаже смартфон Volk One появится в декабре нынешнего года. Стоимость новинки с 64 ГБ встроенной памяти составит $394, версия с 256 ГБ памяти обойдется в $494.




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