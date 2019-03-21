Смартфон Samsung Galaxy S10 5G поступит в продажу 5 апреля

Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, начнёт продажи флагманского смартфона Galaxy S10 5G примерно через две недели — 5 апреля.

Ключевая особенность аппарата отражена в его названии: устройство поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G). За соответствующую функциональность отвечает модем Snapdragon X50 5G.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 640. Объём оперативной памяти — 8 Гбайт.

Аппарат получил 6,7-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 3040 ? 1440 точек. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч.

В тыльной части корпуса установлена четырёхмодульная камера. Она объединяет два 12-мегапиксельных сенсора, сенсор на 16 млн пикселей и датчик ToF. Двойная фронтальная камера позволяет совершать видеозвонки в разрешении 4K.

Среди прочего упомянуты накопитель на 256 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.0, чип NFC , FM-тюнер и порт USB 3.1 Type-C. Операционная система — Android 9.0 (Pie) с надстройкой One UI.

Смартфон Galaxy S10 5G будет предлагаться через онлайновый магазин Samsung и обычные салоны продаж. Цена ожидается на уровне 1300–1350 долларов США .



