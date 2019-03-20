Смартфон Redmi 7 уже появился в продаже в Украине

Несмотря на дефицит некоторых смартфонов Xiaomi и Redmi, новый Redmi 7, который был анонсирован два дня назад, уже появился в продаже на территории Украины.

Redmi 7

Стоимость Redmi 7 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти составляет 3999 гривен – это около $148. Примечательно, что в Китае, стоимость этой версии аппарата составляет $105. Версия 3+32 ГБ обойдется покупателям в Украине в $167 ($119 в Китае), а за конфигурацию 4+64 ГБ придется заплатить $185 ($148 в Китае).  

Напомним, Redmi 7 получил 6,26-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, 14-нм процессор Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц, двойную основную камеру с модулями 12+2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, дактилоскопический сканер на задней панели и защиту от брызг с нано-покрытием P2i. В качестве ПО используется Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.


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