Смартфон Redmi 7 уже появился в продаже в Украине

Несмотря на дефицит некоторых смартфонов Xiaomi и Redmi, новый Redmi 7, который был анонсирован два дня назад, уже появился в продаже на территории Украины.

Стоимость Redmi 7 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти составляет 3999 гривен – это около $148. Примечательно, что в Китае, стоимость этой версии аппарата составляет $105. Версия 3+32 ГБ обойдется покупателям в Украине в $167 ($119 в Китае), а за конфигурацию 4+64 ГБ придется заплатить $185 ($148 в Китае).