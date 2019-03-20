Инженерный образец первого iPhone на фото

Журналисты The Verge продемонстрировали инженерный образец (Developer board) первого iPhone. Все устройства разрабатываются сначала на отладочной плате, и только потом «ужимаются» до привычного нам размера.

На плате размещены дисплей, процессор, ОЗУ, флеш-накопитель, 30-штырьковый коннектор, камера, кнопка Home, кнопки включения и громкости, 3,5-мм разъём для наушников, слот для SIM-карт, антенны для Wi-Fi и Bluetooth. Отметим, что на некоторых инженерных образцах экран отсутствовал – в этом случае использовался RCA-разъём для передачи видеосигнала.