Инженерный образец первого iPhone на фото

Журналисты The Verge продемонстрировали инженерный образец (Developer board) первого iPhone. Все устройства разрабатываются сначала на отладочной плате, и только потом «ужимаются» до привычного нам размера.

iPhone Developer Board

На плате размещены дисплей, процессор, ОЗУ, флеш-накопитель, 30-штырьковый коннектор, камера, кнопка Home, кнопки включения и громкости, 3,5-мм разъём для наушников, слот для SIM-карт, антенны для Wi-Fi и Bluetooth. Отметим, что на некоторых инженерных образцах экран отсутствовал – в этом случае использовался RCA-разъём для передачи видеосигнала.

iPhone Developer Board
iPhone Developer Board
iPhone Developer Board
iPhone Developer Board
iPhone Developer Board
iPhone Developer Board
iPhone Developer Board

При включении этого образца, появляется только логотип Apple, но, если подключить его к компьютеру через 30-контактный разъём, устройства определяется в iTunes.




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