Honor 10i: смартфон с тройной камерой, экраном Full HD+ и чипом Kirin 710

Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei , анонсировал смартфон среднего уровня 10i, который в скором времени поступит в продажу на роSSийском рынке.

В основу аппарата положен фирменный процессор Kirin 710. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это квартет ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Обработка графики возложена на контроллер ARM Mali-G51 MP4.

В арсенале новинки — 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и модуль NFC .

Экран имеет размер 6,21 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез: здесь располагается селфи-камера с 32-мегапиксельным сенсором.

Основная камера выполнена в виде тройного блока. В его состав включены модули с 24 млн пикселей (f/1,8), 2 млн пикселей и 8 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер.

Габариты составляют 154,8 ? 73,64 ? 7,95 мм, вес — 164 грамма. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Операционная система — Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0. О цене пока ничего не сообщается.



