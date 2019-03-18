В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на смартфон с очень необычной конструкцией.

Речь идёт об аппарате с гибким корпусом. Причём как можно видеть на иллюстрациях, сопровождающих документ, устройство сможет изгибаться в двух местах — в верхней и нижней частях корпуса.

В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

Главной же особенностью новинки станет съёмная основная камера. Благодаря специальному креплению пользователи смогут подсоединять оптический блок тогда, когда это необходимо.

В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

Теоретически такой подход позволит устанавливать различные объективы для съёмки в тех или иных условиях. Кроме того, будет возможно применение оптики с трансфокацией в большом диапазоне.

В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

Изображения говорят о том, что съёмный объектив имеет довольно большие размеры. Поэтому на практике такое решение может оказаться спорным.

В Samsung придумали гибкий смартфон со съёмной камерой

Впрочем, пока необычный смартфон Samsung существует только на бумаге. О возможных сроках его появления на коммерческом рынке ничего не сообщается. Вероятнее всего, устройство останется дизайнерской разработкой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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