Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855

Компания Xiaomi анонсировала игровой смартфон Black Shark 2. Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, процессором Snapdragon 855 и усовершенствованной системой жидкостного охлаждения.

Дисплей

Black Shark 2 обладает 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Поддерживаются DCI-P3, sRGB и HDR. Задержка на касания составляет всего 43,5 миллисекунды, что является лучшим показателем в мире (у iPhone XS этот показатель равен 45 мс).

Кроме того, смартфон поддерживает технологию Magic Press, распознающую до семи уровней силы нажатия. Во время игры экран гаджета можно поделить на две половины, которые будут по-разному реагировать на нажатия в соответствии со своими персональными настройками.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 ГГц в тандеме с GPU Adreno 640. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 6/8/12 ГБ, объем встроенной памяти UFS2.1 – 128/256 ГБ.

Отдельно стоит отметить усовершенствованную систему жидкостного охлаждения третьего поколения, которая рассеивает тепло по всей поверхности корпуса, снижая тем самым температуру процессора на 14°C.

В сравнении с предшественником, площадь заполненной жидкостью холодной пластины увеличилась в 5 раз, а площадь модуля рассеяния тепла составила 14 555 мм?. Кроме того, в охлаждении процессора используется многослойный графитовый слой площадью 5000 мм?. Даже под высокой нагрузкой температура устройства не превышает 45°С.

Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 27 Вт, благодаря которой за 5 минут подзарядки смартфон заряжается для 30 минут игры, а за 10 минут – для одного часа игр.

Камеры

Black Shark 2 получил двойную основную камеру с главным модулем на 48 Мп (f/1.75) и вспомогательным модулем на 12 Мп (f/2.2). Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп (f/2.2).

Прочее

Также стоит отметить дополнительную боковую антенну для LTE и Wi-Fi, фронтальные стереодинамики, светящийся логотип на задней панели, возможность транслировать изображение без задержек на телевизоры и ноутбуки, новый геймпад GamePad 3.0 и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Габариты гаджета составляют 163,61?75,01?8,77 мм, вес – 205 граммов.

Доступность, цветовая палитра, цена

В Китае уже стартовал прием предварительных заявок на Black Shark 2. Аппарат доступен в трех цветовых вариантах: черном, сером и синем. Стоимость игрового смартфона составляет: