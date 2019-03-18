Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 2 на Snapdragon 855

Компания Xiaomi анонсировала игровой смартфон Black Shark 2. Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, процессором Snapdragon 855 и усовершенствованной системой жидкостного охлаждения.

Xiaomi Black Shark 2

Дисплей

Black Shark 2 обладает 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Поддерживаются DCI-P3, sRGB и HDR. Задержка на касания составляет всего 43,5 миллисекунды, что является лучшим показателем в мире (у iPhone XS этот показатель равен 45 мс).

Black Shark 2

Кроме того, смартфон поддерживает технологию Magic Press, распознающую до семи уровней силы нажатия. Во время игры экран гаджета можно поделить на две половины, которые будут по-разному реагировать на нажатия в соответствии со своими персональными настройками.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 ГГц в тандеме с GPU Adreno 640. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 6/8/12 ГБ, объем встроенной памяти UFS2.1 – 128/256 ГБ.

Black Shark 2

Отдельно стоит отметить усовершенствованную систему жидкостного охлаждения третьего поколения, которая рассеивает тепло по всей поверхности корпуса, снижая тем самым температуру процессора на 14°C.

В сравнении с предшественником, площадь заполненной жидкостью холодной пластины увеличилась в 5 раз, а площадь модуля рассеяния тепла составила 14 555 мм?. Кроме того, в охлаждении процессора используется многослойный графитовый слой площадью 5000 мм?. Даже под высокой нагрузкой температура устройства не превышает 45°С.

Black Shark 2

Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 27 Вт, благодаря которой за 5 минут подзарядки смартфон заряжается для 30 минут игры, а за 10 минут – для одного часа игр.

Камеры

Black Shark 2 получил двойную основную камеру с главным модулем на 48 Мп (f/1.75) и вспомогательным модулем на 12 Мп (f/2.2). Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп (f/2.2).

Прочее

Также стоит отметить дополнительную боковую антенну для LTE и Wi-Fi, фронтальные стереодинамики, светящийся логотип на задней панели, возможность транслировать изображение без задержек на телевизоры и ноутбуки, новый геймпад GamePad 3.0 и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Габариты гаджета составляют 163,61?75,01?8,77 мм, вес – 205 граммов.

Black Shark 2
Black Shark 2
Black Shark 2
Xiaomi Black Shark 2
Xiaomi Black Shark 2

Доступность, цветовая палитра, цена

В Китае уже стартовал прием предварительных заявок на Black Shark 2. Аппарат доступен в трех цветовых вариантах: черном, сером и синем. Стоимость игрового смартфона составляет:

  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ – $477;
  • 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ – $521;
  • 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ – $566;
  • 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ – $626.


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