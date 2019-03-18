Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные пресс-рендеры смартфона Vivo X27, который вскоре пополнит ассортимент аппаратов среднего уровня.

Как можно видеть на изображениях, новинка будет доступна как минимум в трёх вариантах цветового исполнения — Emerald Green (зелёный), Blue (синий) и White Gold (золотисто-белый).

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

В тыльной части корпуса установлена тройная камера. В её состав, по имеющейся информации, войдут датчики с 48 млн, 13 млн и 5 млн пикселей. Фронтальная камера будет выполнена в виде выдвижного модуля с 16-мегапиксельным сенсором.

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

В оснащение включены восьмиядерный процессор Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 616, до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

Что касается дисплея, то его размер составит 6,39 дюйма по диагонали. Разработчик применит панель Super AMOLED с разрешением 2340 ? 1080 точек (Full HD+).

Во всей красе: смартфон Vivo X27 предстал на пресс-рендерах

Кроме того, необходимо выделить датчик отпечатков пальцев, интегрированный непосредственно в область экрана. Аппарат получит адаптеры WiFi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников.

Анонс новинки ожидается уже 19 марта. Вместе с моделью Vivo X27 должна дебютировать модификация Vivo X27 Pro.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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