Американский суд обязал Qualcomm выплатить Apple почти $1 млрд

Федеральный суд США предварительно постановил, что компания Qualcomm должна выплатить Apple практически $1 млрд в виде скидок на патентные выплаты. Однако завершающий вердикт вынесен ещё не был, поэтому Qualcomm может обойтись без фактического наказания.

Apple

Напомним, 2 года назад Apple подала в суд на Qualcomm за нарушение соглашения о сотрудничестве и невыплаты $1 миллиарда патентных компенсаций. Qualcomm в ответ на это заявила, что прекратила производить выплаты в связи с нарушением Apple соглашения.

Согласно имеющейся информации, контрактные партнеры Apple, которые должны были производить выплаты за патенты Qualcomm, используемые в устройствах купертиновцев, уже удержали практически $1 млрд. Таким образом, сумма, послужившая поводом судебных разбирательств, уже фактически компенсирована Apple.

Заключительное решение будет принято судом уже в апреле.


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