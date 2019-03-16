Американский суд обязал Qualcomm выплатить Apple почти $1 млрд

Федеральный суд США предварительно постановил, что компания Qualcomm должна выплатить Apple практически $1 млрд в виде скидок на патентные выплаты. Однако завершающий вердикт вынесен ещё не был, поэтому Qualcomm может обойтись без фактического наказания.

Напомним, 2 года назад Apple подала в суд на Qualcomm за нарушение соглашения о сотрудничестве и невыплаты $1 миллиарда патентных компенсаций. Qualcomm в ответ на это заявила, что прекратила производить выплаты в связи с нарушением Apple соглашения.

Согласно имеющейся информации, контрактные партнеры Apple , которые должны были производить выплаты за патенты Qualcomm , используемые в устройствах купертиновцев, уже удержали практически $1 млрд. Таким образом, сумма, послужившая поводом судебных разбирательств, уже фактически компенсирована Apple .

Заключительное решение будет принято судом уже в апреле.