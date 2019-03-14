Анонсирован смартфон среднего класса Huawei Nova 4e

Компания Huawei провела в Китае анонс своего нового смартфона Nova 4e, также известного под названием P30 Lite. Да, это самый дешевый представитель новой линейки флагманов P30, правда, никакой это не флагман, а всего лишь середнячок.

Стоит новый Huawei Nova 4e от 300 долларов США, и за эти деньги у него есть экран 6,2 дюйма Full HD+ с небольшим вырезом под камеру на 32 Мп, процессор Kirin 710, аналог Qualcomm 710 (даже индексы одинаковые), а также 4 Гб оперативной памяти и штатный накопитель на 128 Гб. Смартфон работает на Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9, имеет технологию GPU Turbo 2.0 для разгона видеокарты в играх, а также тройную основную камеру с модулями на 24, 8 и 2 Мп.

Huawei Nova 4e поставляется с батареей 3340 мАч, поддерживает сети LTE на двух SIM-картах, у него есть USB-C для быстрой зарядки АКБ и модули Bluetooth 4.2 и WI-Fi 802.11ac. В бонус – отдельный вход под наушники. Сегодня Huawei Nova 4e доступен для предзаказа, а в продажу он поступит уже на следующей неделе. Его, кстати, можно купить и в версии 6-128 Гб за $340 при заказе из КНР.

Максим Мишенев, MobileDevice


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