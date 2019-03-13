Дешевый смартфон Xiaomi Redmi 7 обрел дату анонса

Стала известна дата анонса нового недорогого смартфона Xiaomi Redmi 7, цена которого составит от 105 до 120 долларов США в зависимости от комплектации. Его показ состоится уже буквально на следующей неделе, так что ждать недолго.

Презентация Xiaomi Redmi 7 намечена на 18 марта, и пройдет она в Китае, и вместе с ним покажут более продвинутый мобильник Redmi Note 7 Pro с 48-мегапикельной камерой Sony и большим экраном. Кроме того, в этот же день Xiaomi представит свой новый игровой смартфон Black Shark 2 на топовом железе с продвинутыми геймерскими возможностями и дерзким дизайном. По последним данным, в состав Xiaomi Redmi 7 войдут 2, 3 или 4 Гб оперативной и 16, 32 или 64 Гб встроенной памяти.

Все комплектации получат процессор Qualcomm 710, пластиковый корпус и экран IPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением HD+. До Full HD дисплей не дотянул, но зато цена минимальная. В смартфоне нас будут ждать ИК-порт для управления домашней техникой, аккумулятор емкостью 4000 мАч, двойная фотокамера 12+8 Мп сзади и одинарный сенсор на 8 Мп спереди, а также Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10 из коробки и два слота под SIM-карты. NFC и порт USB-C не завезут точно, но зато оставят разъем под наушники.

Максим Мишенев, MobileDevice


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