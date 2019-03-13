Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

Samsung Galaxy Fold стал первым складным смартфоном южнокорейского производителя. Ожидается, что в ближайшие годы южнокорейская компания выпустит несколько гибких гаджетов с различным способом складывания. Одним из них станет недавно запатентованное мобильное устройство, которое можно носить на запястье и использовать как «умные» часы.

Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

Специалистами сайта Letsgodigitial, на основе чертежей из патента, было создано качественное трехмерное изображение гибкого гаджета. В разложенном состоянии смартфон обладает удлиненным дисплеем, который легко сворачивается вокруг запястья. Благодаря узкой форме экрана, телефоном легко управлять одной рукой. Сверху и снизу аппарата имеются довольно широкие области, где располагаются все датчики.

Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье
Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

В сложенном состоянии края устройства притягиваются друг к другу при помощи магнитов. Таким образом мобильное устройство надежно фиксируется на руке пользователя. Для того чтобы аппарат не сворачивался, когда в этом нет необходимости, на задней панели имеется механизм в виде слайдера, который надежно закрепляет гаджет в развернутом состоянии.

Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

Слева на задней панели имеется камера. Задняя часть смартфона Samsung оснащена эластичной пластиной, которая легко изгибается в нужном направлении. Для этого могут использоваться различные материалы, в том числе нержавеющая сталь. Кроме того, устройство имеет множество мелких деталей, которые позволяют ему сгибаться. Данные звенья спроектированы таким образом, что с прилегающей к запястью стороне они гладкие, и при ношении совсем не чувствуются.

Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье
Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

Для разработки свернутого телефона, запатентованного Samsung, многие аппаратные компоненты должны быть гибкими. Подобные технологии уже доступны. Когда описываемое в патенте устройство появится на мобильном рынке пока неизвестно. Вероятно, вначале будут представлены другие варианты складных телефонов, в том числе и в форм-факторе «раскладушки».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоныXiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны
Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Блок рекламы


Похожие новости
«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта
Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7
Директор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеютДиректор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеют
Android 10 Q можно будет опробовать уже сегодняAndroid 10 Q можно будет опробовать уже сегодня
Отказ от 3,5 мм разъёма в смартфонах поспособствовал продажам Bluetooth-наушниковОтказ от 3,5 мм разъёма в смартфонах поспособствовал продажам Bluetooth-наушников
Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5sПроцессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s
До 192 млн пикселей: Qualcomm изменила возможности камер для ряда чипов SnapdragonДо 192 млн пикселей: Qualcomm изменила возможности камер для ряда чипов Snapdragon
Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископомVivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
Последние новости
Подгружаем последние новости