Гибкий смартфон Samsung можно будет носить на запястье

Samsung Galaxy Fold стал первым складным смартфоном южнокорейского производителя. Ожидается, что в ближайшие годы южнокорейская компания выпустит несколько гибких гаджетов с различным способом складывания. Одним из них станет недавно запатентованное мобильное устройство, которое можно носить на запястье и использовать как «умные» часы.

Специалистами сайта Letsgodigitial, на основе чертежей из патента, было создано качественное трехмерное изображение гибкого гаджета. В разложенном состоянии смартфон обладает удлиненным дисплеем, который легко сворачивается вокруг запястья. Благодаря узкой форме экрана, телефоном легко управлять одной рукой. Сверху и снизу аппарата имеются довольно широкие области, где располагаются все датчики.

В сложенном состоянии края устройства притягиваются друг к другу при помощи магнитов. Таким образом мобильное устройство надежно фиксируется на руке пользователя. Для того чтобы аппарат не сворачивался, когда в этом нет необходимости, на задней панели имеется механизм в виде слайдера, который надежно закрепляет гаджет в развернутом состоянии.

Слева на задней панели имеется камера. Задняя часть смартфона Samsung оснащена эластичной пластиной, которая легко изгибается в нужном направлении. Для этого могут использоваться различные материалы, в том числе нержавеющая сталь. Кроме того, устройство имеет множество мелких деталей, которые позволяют ему сгибаться. Данные звенья спроектированы таким образом, что с прилегающей к запястью стороне они гладкие, и при ношении совсем не чувствуются.

Для разработки свернутого телефона, запатентованного Samsung, многие аппаратные компоненты должны быть гибкими. Подобные технологии уже доступны. Когда описываемое в патенте устройство появится на мобильном рынке пока неизвестно. Вероятно, вначале будут представлены другие варианты складных телефонов, в том числе и в форм-факторе «раскладушки».